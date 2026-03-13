Il governo ha annunciato che il petrolio russo già in transito potrà essere acquistato, in un provvedimento che ha scatenato reazioni contrastanti. A meno di due settimane dall’attacco degli Stati Uniti all’Iran, si evidenzia un collegamento tra le tensioni in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina. La decisione ha provocato un confronto aperto con l’Unione Europea, che ha espresso preoccupazione.

«Il petrolio russo già in transito potrà essere acquistato». A poco meno due settimane dall’attacco degli Usa all’Iran si palesa ciò che, nelle cancellerie europee, temevano da giorni: la guerra in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina cominciano a incrociarsi in maniera concreta. A vantaggio di Vladimir Putin e con il sigillo di Donald Trump. L’alleggerimento delle sanzioni per il greggio del Cremlino deciso da Washington è un passo diretto a tranquillizzare i mercati ma si è trasformato nell’ennesima pugnalata alle spalle di Bruxelles e Kiev. E ha preso forma mentre, in Europa, cominciano a studiare seriamente le mosse per rendere nuovamente navigabile lo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump autorizza il petrolio di Putin, è scontro aperto con l'Ue

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