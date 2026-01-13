Iran PChigi | forte preoccupazione al lavoro con G7 per soluzione

Il governo italiano esprime forte preoccupazione per gli sviluppi recenti in Iran, in particolare riguardo alle notizie sui numerosi morti tra i manifestanti. Roma sta collaborando con i partner del G7 per valutare la situazione e cercare una soluzione pacifica e rispettosa dei diritti umani. È importante monitorare gli eventi e promuovere il dialogo come strumento per favorire la stabilità e la tutela delle persone coinvolte.

Roma, 13 gen. (askanews) – "Il governo italiano segue con forte preoccupazione la situazione di questi giorni in Iran e le notizie che stanno giungendo circa i numerosi morti tra i manifestanti. L'Italia chiede alle Autorità iraniane di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l'incolumità di chi manifesta nelle piazze". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Insieme ai partner europei e del G7 – rende noto il comunicato – il governo italiano continua a lavorare per una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni di libertà e parità di diritti del popolo iraniano".

