Aereo da rifornimento Usa precipita in Iraq Macron | Ucciso un soldato francese a Erbil Esplosioni a Dubai | Le parole di Khamenei

Un aereo da rifornimento statunitense è precipitato in Iraq, mentre in Iraq un soldato francese è stato ucciso a Erbil, secondo le dichiarazioni di Macron. A Dubai si sono verificati esplosioni, e il leader iraniano ha rilasciato un messaggio accompagnato da un video di fine febbraio, riferendo di attacchi di Teheran ai siti religiosi di Gerusalemme e annunciando restrizioni ai luoghi di culto.

(Guido Olimpio) Mar Rosso e Golfo Persico: due rotte spesso minacciate dalle mine. Un modo semplice dei belligeranti per incidere sull’economia, ridurre i traffici, creare problemi logistici. Azioni in qualche occasione con responsabilità evidenti e in altre mimetizzate.Nell’estate dell’84 scatta l’allarme per la presenza di ordigni lungo la via d’acqua che da Bab el Mandeb porta a nord, fino a Suez. C’è il sospetto di una manovra terroristica, si evoca la Jihad Islamica ma poi l’attenzione si concentra su un cargo libico, ritenuto coinvolto nel sabotaggio. Uno dei tanti gesti eversivi del colonnello libico Muammar Gheddafi.La prima vera sfida, però, avviene dove oggi si combatte, tra le sponde di Iran, Iraq e monarchie del petrolio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

