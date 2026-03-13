aereo da rifornimento usa precipita in iraq

Un aereo da rifornimento KC-135 Stratotanker degli Stati Uniti si è schiantato nell’Iraq occidentale. A bordo c’erano sei persone, ma al momento non sono state fornite altre informazioni sulle circostanze dell’incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità militari statunitensi. Le operazioni di recupero e le indagini sono in corso nella zona dell’incidente.

Un aereo da rifornimento KC-135 Stratotanker statunitense si è schiantato nell'Iraq occidentale. Pare che a bordo vi fossero sei persone. Un secondo KC-135 è stato coinvolto, ma è atterrato in sicurezza, a quanto pare, in Israele. Il CENTCOM afferma che l'incidente non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico. E' almeno il quarto aereo militare statunitense perso durante la guerra. Il 1° marzo, tre F-15E Strike Eagle sono stati abbattuti per errore dalla difesa aerea kuwaitiana – fuoco amico. Tutti e sei i membri dell'equipaggio si sono eiettati in sicurezza.

