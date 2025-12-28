Trump con Zelensky a Mar-a-Lago offre pranzo ai cronisti | Andate fuori a mangiare qualcosa – Il video

Un video recente mostra Donald Trump con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, mentre invita i cronisti a uscire a mangiare. Con un tono diretto, Trump suggerisce loro di pranzare all’esterno, facendo riferimento a eventuali pregiudizi sulla loro copertura. L’episodio evidenzia un momento informale tra i leader, sollevando discussioni sulla comunicazione e il rapporto tra stampa e politica.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Penso che potreste sedervi fuori e mangiare qualcosa. Vi piacerebbe mangiare qualcosa o lo considerate una tangente e quindi non potete scrivere onestamente? . Margo, portateli fuori e dite allo chef di servire loro un buon pranzo". Così Trump ai cronisti durante l'incontro con Zelensky a Mar-a-Lago. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump con Zelensky a Mar-a-Lago offre pranzo ai cronisti: Andate fuori a mangiare qualcosa Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Decisioni prima del nuovo anno". Domenica l'incontro con Trump a Mar-a-Lago Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il faccia a faccia tra Trump e Zelensky e i nodi da sciogliere; Ucraina, possibile incontro Trump-Zelensky domenica a Mar-a-Lago in Florida; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar-a-Lago. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid citando un alto funzionario ucraino e sottolineando che l’incontro indica “progressi signif. Zelensky a Mar-a-Lago, stretta di mano con Trump. Donald telefona a Putin. «Contrari alla tregua» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmessaggero.it

