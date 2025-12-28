Trump con Zelensky a Mar-a-Lago offre pranzo ai cronisti | Andate fuori a mangiare qualcosa

Il 28 dicembre 2025, a Mar-a-Lago, Donald Trump ha invitato i cronisti presenti a prendersi una pausa e mangiare all’esterno. La proposta, rivolta a Zelensky e ai giornalisti, ha suscitato attenzione per il tono diretto e informale con cui l'ex presidente ha invitato alla convivialità, sollevando riflessioni sulla comunicazione pubblica e sulle dinamiche tra politica e media.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Penso che potreste sedervi fuori e mangiare qualcosa. Vi piacerebbe mangiare qualcosa o lo considerate una tangente e quindi non potete scrivere onestamente?. Margo, portateli fuori e dite allo chef di servire loro un buon pranzo". Così Trump ai cronisti durante l'incontro con Zelensky a Mar-a-Lago. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

