Truffano un' anziana ma vengono bloccati dopo lungo inseguimento

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato interrotto dalla Polizia stradale di Pignataro Maggiore. Dopo aver sottratto i gioielli, i sospetti sono stati inseguiti lungo l’autostrada e fermati nell’area industriale. L’intervento tempestivo ha evitato ulteriori danni e assicurato i responsabili alla giustizia.

Dopo aver ignorato l'alt della polizia stradale sull'A1 hanno imboccato lo svincolo di Capua contromano e sfondato la barriera del casello: acciuffati in campagna. Recuperati 3.450 euro in contanti e preziosi per un valore di 20mila euro E' di due arresti il bilancio dell'attività messa in campo da personale della Polstrada di Caserta Nord unitamente ai colleghi della Polstrada di Cassino. Bloccati due cittadini di origine napoletana per resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata. Durante un normale controllo di vigilanza stradale, pattuglie della Sottosezione di Cassino intimavano l'alt agli occupanti di una A.🔗 Leggi su Casertanews.it

