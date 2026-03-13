Truffa digitale | falso pet detective chiede anticipi ai

Un uomo ha utilizzato l'identità digitale di un pet detective di Villasanta per truffare famiglie in difficoltà, chiedendo loro pagamenti anticipati. La frode si è svolta attraverso comunicazioni online, con il falso pet detective che ha ingannato le persone sospettose. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di identificare il responsabile.

Un imbroglione ha clonato l’identità digitale di Said Beid, il pet detective di Villasanta, per chiedere anticipi a famiglie in angoscia. La truffa sfrutta il dolore della perdita di animali domestici nella Brianza. L’indagine è partita dopo che delle volontarie hanno intercettato messaggi ingannevoli inviati con il nome dell’esperto vero. Beid ha già depositato una denuncia formale contro chi cerca di lucrare sulla disperazione dei proprietari. La differenza sostanziale risiede nel metodo: il falso esperto cerca attivamente clienti e richiede pagamenti anticipati, mentre il vero investigatore attende contatti diretti senza chiedere soldi prima del servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

