Il pet detective che si spaccia per Said Beid e cerca clienti in tutta Italia

Un pet detective noto in tutta Italia si spaccia per Said Beid e cerca clienti in diverse regioni del paese. La sua figura è molto conosciuta nei gruppi online dedicati alla ricerca di animali scomparsi, dove viene considerato uno dei professionisti più richiesti. Le sue attività attirano l’attenzione di chi ha perso un animale e cerca aiuto per ritrovarlo.

Ma pare che ci sia qualcuno che abbia "rubato" il profilo Facebook di Said Beid, il noto pet detective di Villasanta, e che cerchi clienti sulla rete.

Il pet-detective brianzolo che salva i cuccioli. C’è un incendio? Ai gatti pensa Said BeidVillasanta (Monza Brianza) – La sua fama è nota in tutta Italia: quando un caneo un gatto scappano, Said Beid è la persona giusta per ritrovarli. Anche a distanza con richieste di aiuto dall’Italia e ... ilgiorno.it

Il gatto Hiro non è stato rapito, vi spiego perché: il pet detective Said Beid analizza il caso della sparizione del micio di Nino FrassicaSono più di mille gli animali ritrovati da Said Beid, fra cui moltissimi gatti. Ma il pet detective più famoso d’Italia non sta lavorando al giallo di Hiro, il gatto di Nino Frassica e della moglie ... ilfattoquotidiano.it