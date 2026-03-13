mi hanno hackerato il profilo il pet detective said beid ha denunciato il finto esperto

Un pet detective noto per le sue missioni di ricerca di animali smarriti ha denunciato di aver subito un attacco hacker al suo profilo online. La vittima è un esperto che si occupa di aiutare famiglie a ritrovare cani e gatti scomparsi, lavoro che lo ha reso noto a molte persone. La denuncia è stata presentata dopo che qualcuno ha preso il controllo del suo account digitale.

È l'uomo delle missioni impossibili con gli animali, lo sanno bene centinaia di famiglie che gli hanno chiesto aiuto per ritrovare cani e gatti smarriti. Ma c'è chi dietro al pet detective più famoso della Brianza ha visto l'affare. E per fare soldi ha hackerato il profilo di Said Beid, l'investigatore di Villasanta specializzato nella ricerca di animali. "Doppiamente spregevole", dice il vero Said Beid, che ha già sporto denuncia per fermare l'imbroglione, ma non è facile. "È stato creato un account business e a chi è disperato perché non trova più il proprio amico racconta tecniche e parla di attrezzature che ha carpito dai miei social". Ma ci sono due differenze sostanziali.

