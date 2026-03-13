Truecaller ha introdotto una nuova funzione che permette a un membro della famiglia di assumere il ruolo di amministratore, ricevendo avvisi su chiamate sospette e bloccando in tempo reale eventuali tentativi di truffa. Questa funzionalità mira a tutelare più utenti contemporaneamente, garantendo un intervento immediato contro le chiamate fraudolente e offrendo una maggiore protezione per i familiari.

Truecaller ha appena attivato una funzione rivoluzionaria che consente a un membro della famiglia di agire come amministratore, ricevendo avvisi su chiamate potenzialmente fraudolente e potendo interrompere le comunicazioni in tempo reale per proteggere i propri cari. Questa nuova funzionalità, già sperimentata con successo in nazioni come la Svezia, il Cile, la Malaysia e il Kenya, viene ora lanciata globalmente, includendo l’India, il mercato principale dell’azienda. L’iniziativa risponde a un’esigenza crescente di sicurezza digitale, permettendo all’amministratore di bloccare numeri specifici e codici di chiamata internazionale, condividendo queste liste di blocco con tutti i membri del gruppo familiare composto da massimo cinque persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truecaller: Blocca le truffe per tutta la famiglia

Articoli correlati

Le truffe agli anziani in tutta Italia. Coppia diabolica, chiesta condannaSono accusati di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della telefonata del finto avvocato o...

Attacco hacker blocca la consegna dei pacchi di Natale in tutta la FranciaI siti web, le app e il servizio bancario di La Poste sono stati colpiti da un incidente DDoS, che sta ritardando anche le consegne postali.

Contenuti e approfondimenti su Truecaller Blocca le truffe per tutta...

Truecaller: protezione familiare contro le truffeTruecaller Family Protection permette di creare un gruppo di cinque persone e scegliere un amministratore per la gestione delle chiamate indesiderate. Truecaller ha annunciato un’altra funzionalità ... punto-informatico.it

Arriva il nuovo filtro anti-truffe per proteggere il tuo telefono: blocca anche le chiamate molesteIl tuo telefono con questo nuovo filtro anti-truffe può bloccare le chiamate moleste: come usarlo al meglio. A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme contro le chiamate pubblicitarie ... macitynet.it