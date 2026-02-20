Le truffe agli anziani in tutta Italia Coppia diabolica chiesta condanna

Una coppia è accusata di aver truffato nove anziani in diverse regioni italiane. La causa principale sono le chiamate telefoniche in cui si spacciavano per avvocati o agenti di polizia, chiedendo denaro per salvare figli o nipoti da problemi giudiziari. Gli investigatori hanno scoperto che i truffatori avevano messo a segno diverse rapine telefoniche, spesso con minacce e intimidazioni. La polizia ha identificato i sospettati grazie alle testimonianze delle vittime e alle analisi delle chiamate. La richiesta di condanna è stata formulata in tribunale.

Sono accusati di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della telefonata del finto avvocato o del rappresentante delle forze dell'ordine che chiede soldi per evitare guai a figli o nipoti. Il caso più eclatante a fine 2024 a Monza, dove sono riusciti a farsi aprire da una 73enne anche la cassaforte, prelevando contanti e gioielli per mezzo milione di euro. Ma a tradire la coppia di malviventi è stato un foglio caduto in casa di una delle vittime con le generalità del 34enne napoletano che veniva informato della sospensione della patente di guida.