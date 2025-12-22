attacco hacker blocca la consegna dei pacchi di natale in tutta la francia

I siti web, le app e il servizio bancario di La Poste sono stati colpiti da un incidente DDoS, che sta ritardando anche le consegne postali. Un attacco informatico ai siti Internet e alle app delle Poste nazionali francesi e ai servizi bancari hanno interrotto le consegne di lettere e pacchi di Natale e ostacolato i pagamenti online. La Poste ha dichiarato che un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) ha "reso inaccessibili i servizi online". I dati dei clienti sono al sicuro, ha spiegato la società, ma la distribuzione della posta, compresi i pacchi, è stata rallentata. I clienti che desideravano spedire regali all'ultimo minuto o ritirare articoli presso gli uffici postali so o stati invitati a ritornare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

