Cadavere di una donna trovato in un pozzo tra Martina Franca e Alberobello indagini in corso

Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, nelle campagne lungo la provinciale 58 tra Martina Franca e Alberobello, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Per aggiornamenti su questa vicenda, si consiglia di seguire le fonti ufficiali e le notizie di DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nelle campagne lungo la provinciale 58. Un macabro rinvenimento è avvenuto nella mattinata di venerdì 9 gennaio nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello. All’interno di un pozzo situato lungo la strada provinciale 58 è stato scoperto un cadavere che, secondo le prime informazioni, appartiene a una donna. L’intervento del 118 e la richiesta dei Vigili del Fuoco. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che però non hanno potuto intervenire direttamente a causa della profondità del pozzo e delle difficili condizioni ambientali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cadavere di una donna trovato in un pozzo tra Martina Franca e Alberobello, indagini in corso Leggi anche: Cadavere di una donna in un pozzo tra Alberobello e Martina Franca: indagini in corso Leggi anche: Cadavere di donna in un pozzo tra Martina Franca e Alberobello, si indaga: nessuna pista esclusa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cadavere di una donna trovato in un pozzo. Giallo in provincia; Teatro Romano, nel 2025 oltre 34 mila visitatori; Trova un ladro sul balcone e inizia urlare: anziana lo mette in fuga a Sant’Anastasia. Choc nelle campagne: trovato un cadavere in un pozzo. Forse una donna - Macabra scoperta nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 58, che collega Martina Franca ad Alberobello. msn.com

Donna morta in un pozzo, la scoperta choc nelle campagne di Alberobello (Taranto) - Taranto, 9 gennaio 2026 – È di una donna il cadavere trovato questa mattina in un pozzo nelle campagna del Tarantino, tra Alberobello e Martina Franca, lungo la strada provinciale 58. quotidiano.net

Martina Franca, cadavere di una donna rinvenuto in una cisterna: indagini in corso - Cadavere di una donna trovato in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello: soccorsi con sommozzatori, indagini in corso sulle cause del decesso. notizie.it

Trovato il cadavere di una donna in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello: indagini in corso x.com

GIALLO NELLE CAMPAGNE TRA MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO: CADAVERE TROVATO IN UNA CISTERNA Il cadavere di una donna è stato recuperato,questa mattina, dai vigili del fuoco in una cisterna lungo la provinciale 58 tra Martina Franca e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.