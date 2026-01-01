Caccia al Tesoro per le vie del centro storico di San Vito dei Normanni

Il 3 gennaio 2026, a San Vito dei Normanni, si svolgerà una Caccia al Tesoro nel centro storico, organizzata dai Patti Digitali di San Vito, Ceglie Messapica e Carovigno. L’evento, previsto alle ore 10 in piazza Carducci, offre un’opportunità per scoprire con calma e interesse le vie del paese attraverso un’attività coinvolgente e partecipativa. Un'occasione per vivere il patrimonio locale in modo originale e condiviso.

SAN VITO DEI NORNAMMI - I gruppi dei Patti Digitali di San Vito, Ceglie Messapica e Carovigno sono lieti di annunciare un'iniziativa originale e divertente: la Caccia al Tesoro di San Vito dei Normanni, in programma il prossimo 3 gennaio 2026, alle ore 10 in piazza Carducci.

