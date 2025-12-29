Genova come Hogwarts inizia il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico genovese

Nel 2026, il centro storico di Genova si trasforma in un luogo di scoperta e avventura, ispirato all’atmosfera magica di Hogwarts. Una caccia al tesoro organizzata nel cuore della città offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare i suoi angoli più affascinanti, tra enigmi e misteri da risolvere. Un’occasione unica per vivere la storia di Genova in modo coinvolgente e originale.

Genova come Hogwarts inizia alla grande il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico della Superba. Sabato 3 gennaio 2026, dalle ore 10:30, il centro storico di Genova si trasforma in un mondo magico tra enigmi, misteri e avventure per tutta la famiglia. Un evento realizzato da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Genova come Hogwarts" inizia il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico genovese Leggi anche: Prima “Quasi notte bianca” nel centro storico genovese con arte, musica e street food Leggi anche: Tre incendi nel centro storico, danneggiato un hotel. Caccia al piromane La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Genova come Hogwarts apre il 2026 con una caccia al tesoro magica; La Magia della Befana al Lago delle Lame. Genova come Hogwarts: caccia al tesoro nei vicoli tra enigmi, misteri e avventure - 30, il centro storico si trasforma in un mondo magico tra enigmi, misteri e avventure per tutta la famiglia. mentelocale.it

Genova come Hogwarts: caccia al tesoro magica nei caruggi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.