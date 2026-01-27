Pirelli l' offerta cinese non convince Camfin

Pirelli sta valutando una strategia di separazione delle sue attività di pneumatici intelligenti, creando una nuova entità senza la partecipazione cinese. Questa mossa mira a rafforzare la presenza sul mercato e a rispondere alle preoccupazioni di alcuni azionisti come Camfin. Un procedimento che potrebbe influenzare significativamente la struttura e la futura direzione dell’azienda.

Scorporare le attività di Pirelli relative ai cosiddetti pneumatici intelligenti facendole confluire in una nuova entità in cui non ci sarebbe la presenza dei cinesi. Sarebbe questo il focus della proposta di Cnrc - la controllata di Sinochem, primo azionista della Bicocca - per superare le criticità relative alla normativa americana che vieta la vendita o l'importazione di veicoli connessi che utilizzano hardware o software di aziende in qualche modo legate a Paesi come Cina e Russia. La mossa arriva a pochi giorni dalla comunicazione di Camfin di non rinnovare il patto parasociale con l'azionista cinese su Pirelli (in scadenza a maggio).

