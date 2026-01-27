Pirelli ha rifiutato la proposta di Sinochem di scorporare la tecnologia Cyber Tyre, nel contesto delle tensioni tra le aziende e la protezione degli interessi in Cina. La decisione di Camfin evidenzia la volontà di mantenere l’integrità del business e di affrontare con cautela le dinamiche internazionali che coinvolgono il marchio.

Per proteggere il business americano di Pirelli e fare pace dopo lo stop al patto, Sinochem lancia una proposta a Camfin: isolare la tecnologia Cyber Tyre. Lo afferma una nota di China National Tire & Rubber Corporation (Cnrc), la controllata di Sinochem che detiene il 34,1% della casa madre degli pneumatici. Il piano prevede lo scorporo delle attività legate agli pneumatici intelligenti Cyber Tyre e di trasferirle in una nuova società indipendente, a sola gestione italiana. La proposta intende superare l’ostacolo delle nuove regole statunitensi che, da metà marzo, vieteranno la vendita e l’importazione di veicoli tecnologici di aziende legate a Cina e Russia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Pirelli alla Cina, Camfin rifiuta la proposta di Sinochem per scorporare l'azienda

Camfin ha deciso di non rinnovare il patto parasociale con Sinochem relativo a Pirelli.

Pirelli sta valutando una strategia di separazione delle sue attività di pneumatici intelligenti, creando una nuova entità senza la partecipazione cinese.

