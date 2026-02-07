Il Palio del Golfo torna con la Federazione canottaggio a sedile fisso

Il Palio del Golfo torna a riunire appassionati e atleti sulla riviera spezzina. Questa volta, la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso ha ufficializzato il rinnovo dell’affiliazione, dopo aver completato l’iter necessario. La manifestazione, molto amata, si prepara a ripartire con entusiasmo e nuove energie.

La Spezia, 7 febbraio 2026 – Il Palio del Golfo e la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (Ficsf) annunciano ufficialmente il perfezionamento dell'iter di riaffiliazione. Ne è stata data notizia questa mattina durante una conferenza stampa alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Francesca Micheli presidente del Comitato delle Borgate, Marco Mugnani presidente Ficsf, l'assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia e Marco Marchi coordinatore del Palio del Golfo. "Un passaggio che segna il ritorno della manifestazione remiera più longeva del Mediterraneo all'interno del suo 'ambiente naturale' – dicono i promotori –.

