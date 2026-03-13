Trofeo Binda | pioggia e saliscendi mettono alla prova

Domenica 15 marzo si svolge il Trofeo Binda, una competizione ciclistica che quest'anno si presenta con condizioni meteomarine avverse. La pioggia intensa e i percorsi collinari sono elementi che caratterizzano la gara, mentre le presentazioni ufficiali sono state spostate al Teatro Sociale di Luino a causa delle cattive condizioni atmosferiche. La giornata si preannuncia impegnativa per i partecipanti.

La pioggia minaccia il Trofeo Binda di domenica 15 marzo, spostando le presentazioni ufficiali al Teatro Sociale di Luino. Le atlete si preparano per affrontare i saliscendi della Valcuvia tra Luino e Cittiglio in condizioni meteo avverse. L’evento sportivo si conferma appuntamento fisso del calendario ciclistico lombardo, con una partecipazione internazionale di alto livello che include campionesse storiche e nuove leve emergenti. La gara si svolgerà su percorsi collinari tipici della provincia di Varese, dove la variabilità climatica è un fattore costante da considerare nella strategia di corsa. Meteo e Logistica: L’Adattamento alla Pioggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trofeo Binda: pioggia e saliscendi mettono alla prova Articoli correlati Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streamingSi correrà domenica 15 marzo la ventisettesima edizione del Trofeo Alfredo Binda. Leggi anche: Trofeo Alfredo Binda 2026: Elisa Balsamo cerca il poker, occhio a Longo Borghini e Niewiadoma Approfondimenti e contenuti su Trofeo Binda Temi più discussi: TROFEO BINDA, DOMENICA IL GRANDE CICLISMO RITROVA L'APPUNTAMENTO DI CITTIGLIO E DELLE VALLI DEL VERBANO; Trofeo Alfredo Binda, domenica il grande ciclismo femminile sulle strade del Varesotto; Vingegaard corre con un paio di pantaloncini speciali preparati da Campenaerts. Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streamingSi correrà domenica 15 marzo la ventisettesima edizione del Trofeo Alfredo Binda. La corsa in linea lombarda è ormai diventato un appuntamento fisso del ... oasport.it Trofeo Alfredo Binda 2026: Elisa Balsamo cerca il poker, occhio a Longo Borghini e NiewiadomaClassica storica per il ciclismo su strada al femminile. In scena sabato 13 marzo l'edizione numero 27 del Trofeo Alfredo Binda, corsa che fa parte del ... oasport.it Trofeo Binda al via sotto la pioggia: presentazione squadre spostata al Teatro Sociale di Luino. - facebook.com facebook Agenda - Tirreno, Paris-Nice, Trofeo Binda... au programme de la fin de semaine #ParisNice #TirrenoAdriatico #TrofeoBinda #Agenda x.com