Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026 | programma orari streaming

Domenica 15 marzo si svolgerà la ventisettesima edizione del Trofeo Alfredo Binda, una delle tappe più attese nel calendario ciclistico internazionale. La corsa in linea si terrà in Lombardia e vedrà la partecipazione delle migliori atlete del mondo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’evento ovunque si trovino.

Si correrà domenica 15 marzo la ventisettesima edizione del Trofeo Alfredo Binda. La corsa in linea lombarda è ormai diventato un appuntamento fisso del calendario internazionale ed ogni anno mette di fronte le migliori atlete del panorama mondiale. L’anno scorso fu Elisa Balsamo a conquistare il successo sull’arrivo di Cittiglio, comune che anche quest’anno ospita il traguardo finale. Il percorso della prova elite si articola in 152,7 chilometri e la corsa si infiammerà come sempre con l’entrata nel circuito finale. La salita di Orina rappresenterà il momento decisivo per la vittoria finale. Grande attesa per Elisa Balsamo che ha vinto ben tre edizioni, compresa l’ultima. 🔗 Leggi su Oasport.it

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