Alla Strade Bianche 2026, Elisa Longo Borghini è tra le protagoniste principali, mentre la vincitrice inaspettata è Elise Chabbey, ciclista svizzera della squadra FDJ United-SUEZ. La corsa si conclude con l'affermazione di Chabbey, lasciando Elisa Longo Borghini con la possibilità di conquistare il suo secondo successo in questa gara.

Elisa Longo Borghini accarezza la possibilità di trionfare per la seconda volta in carriera alla Strade Bianche, ma a trionfare a sorpresa è la svizzera Elise Chabbey (FDJ United-SUEZ). Per la trentaduenne di Ginevra sicuramente è il successo più importante della carriera, il primo in una grande classifica, con l’elvetica che è stata bravissima nel finale ad avere lo spunto migliore sulla polacca Kasia Niewiadoma (CanyonSRAM zondacrypto) e sulla tedesca Franziska Koch (FDJ United-SUEZ). Una partenza a ritmi sostenutissimi, ma è solo dopo i primi cinquanta chilometri che la corsa entra davvero nel vivo. Infatti lungo il settore di San Martino in Grania la FDJ United-SUEZ decide di mettersi in testa e spacca completamente il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisa Longo Borghini protagonista, ma la Strade Bianche 2026 è di Elise Chabbey

Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: Chabbey trionfa da gregaria, quarta Longo Borghini

Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: Chabbey e W?odarczyk guidano dopo le Tolfe, insegue Longo Borghini

Contenuti e approfondimenti su Elisa Longo Borghini.

Temi più discussi: Strade Bianche femminile 2026. Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?; Strade Bianche 2026: percorso, i big al via e dove vederla in TV; Tutto sulla Strade Bianche 2026: Longo Borghini e Kopecky sfidano Vollering, Pogacar per il poker; Strade Bianche, c’è Pogacar al debutto. Il Cannibale 2.0 cerca il poker mai visto.

Strade Bianche femminile 2026: sfida aperta tra Vollering e Longo BorghiniDomani, con partenza alle ore 10:20 da Siena, prenderà il via la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne, una delle classiche più attese del calendario femminile. Il percorso di 133 chilometri, ... it.blastingnews.com

Mondiali di ciclismo, Elisa Longo Borghini bronzo su strada, vince la belga KopeckyLe ha provate tutte: in salita, in discesa, in volata, con attacchi solitari e infilandosi con coraggio nelle curve più pericolose. E alla fine Elisa Longo Borghini, la più forte ciclista italiana di ... corriere.it

«NOVE ANNI FA CONTINUAVO A RIGUARDARE QUEL TROFEO E LO TENEVO VICINO. OGGI…» Elisa Longo Borghini ha vinto Strade Bianche esattamente nove anni fa. Ieri, oggi e… Kim Le Court. #StradeBianche x.com

Si corre domani la 'Strade Bianche', riflettori puntati sulla corsa femminile che vedrà al via Elisa Longo Borghini e Francesca Barale. Per le ragazze 131 km di corsa con undici tratti sterrati; decideranno San Martino in Grania ed i due passaggi a Colle Pinzuto - facebook.com facebook