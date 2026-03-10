Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta

Domenico Vitale è stato eletto segretario generale della Uil Fp di Caserta durante il primo congresso territoriale tenutosi lunedì 9 marzo al Grand Hotel. Il congresso, intitolato “La forza dell’unione per la tutela e la valorizzazione del lavoro pubblico – Destinazione futuro”, ha visto la nomina nel corso della seduta ufficiale. La riunione ha coinvolto rappresentanti e iscritti della provincia.

Domenico Vitale eletto segretario generale della Uil Fp di Caserta. La nomina è arrivata a margine del primo congresso territoriale dal titolo “La forza dell’unione per la tutela e la valorizzazione del lavoro pubblico – Destinazione futuro”, che si è svolto lunedì 9 marzo al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista. L’appuntamento congressuale ha segnato la nascita della nuova categoria del pubblico impiego della Uil sul territorio provinciale, frutto dell’unificazione delle esperienze della Uil Fpl e della Uil Pa. Al termine dei lavori congressuali Domenico Vitale è stato eletto Segretario Generale. La nuova segreteria territoriale sarà composta da Mario Falco, Rosario Friello, Gianpaolo Giacomantuono e Carlo Iavarone; nel delicato ruolo di tesoriera della nuova struttura è stata eletta Tiziana Rosato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

