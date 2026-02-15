Terrore a Bergamo | tenta di rapire una bimba strappandola dalle braccia della madre
A Bergamo, un uomo romeno senza fissa dimora ha aggredito una bambina di un anno e mezzo, cercando di strapparla dalle braccia della madre. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 14 febbraio. La bambina ha riportato ferite serie e ora si trova sotto cure mediche.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio di ieri, 14 febbraio, a Bergamo, la Polizia di Stato ha fermato un uomo di nazionalità romena, senza fissa dimora e incensurato, accusato di aver tentato di rapire una bambina di appena un anno e mezzo, provocandole gravi ferite. L’episodio si è verificato intorno alle 13 all’ingresso di un supermercato cittadino. Una famiglia – padre, madre e figlia – stava uscendo dall’esercizio commerciale quando l’uomo, che si apprestava a entrare, ha improvvisamente afferrato la piccola per le gambe nel tentativo di strapparla alla madre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Terrore fuori dal supermercato. Tenta di rapire la bimba alla madre
Un uomo ha provato a portare via una bambina di un anno e mezzo mentre la famiglia stava lasciando il supermercato.
Bergamo, tenta di rapire una bimba e le rompe il femore
A Bergamo, un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, trascinata e strattonata con violenza che le ha rotto il femore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne; Terrore fuori dal supermercato. Tenta di rapire la bimba alla madre; Terrore al supermercato a Bergamo: uomo tenta di strappare dalle mani della madre una bimba di 18 mesi; RAINEWS * CRONACA: TERRORE A BERGAMO: TENTA DI STRAPPARE BIMBA DI 18 MESI ALLA MADRE AL SUPERMERCATO. ARRESTATO 37ENNE.
Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enneL’episodio è avvenuto all'ingresso dell'Esselunga di via Corridoni. La piccola ha riportato la frattura del femore a causa della violenza dell'aggressore, ora in carcere con l'accusa di tentato seques ... rainews.it
Tenta di rapire una bimba al supermercato di Bergamo e le rompe il femore: arrestato 37enne senza fissa dimoraBERGAMO - Attimi di terrore in un supermercato di Bergamo: la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora, 37 anni, e privo di ... msn.com
La scena dura appena 20 secondi di puro terrore per i due genitori della bambina di un anno e mezzo vittima di un tentato rapimento a Bergamo. Le immagini delle telecamere acquisite dalla polizia documentano l’intera scena. Come riporta il Corriere della S facebook