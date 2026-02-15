Terrore a Bergamo | tenta di rapire una bimba strappandola dalle braccia della madre

A Bergamo, un uomo romeno senza fissa dimora ha aggredito una bambina di un anno e mezzo, cercando di strapparla dalle braccia della madre. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 14 febbraio. La bambina ha riportato ferite serie e ora si trova sotto cure mediche.

Nel primo pomeriggio di ieri, 14 febbraio, a Bergamo, la Polizia di Stato ha fermato un uomo di nazionalità romena, senza fissa dimora e incensurato, accusato di aver tentato di rapire una bambina di appena un anno e mezzo, provocandole gravi ferite. L'episodio si è verificato intorno alle 13 all'ingresso di un supermercato cittadino. Una famiglia – padre, madre e figlia – stava uscendo dall'esercizio commerciale quando l'uomo, che si apprestava a entrare, ha improvvisamente afferrato la piccola per le gambe nel tentativo di strapparla alla madre.

Un uomo ha provato a portare via una bambina di un anno e mezzo mentre la famiglia stava lasciando il supermercato.

A Bergamo, un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, trascinata e strattonata con violenza che le ha rotto il femore.

