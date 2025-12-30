Alcol a minori Questore chiude locale fino al 6 gennaio | lo sfogo dei titolari

Il Questore di Salerno ha disposto la chiusura del locale Nice di via Velia fino al 6 gennaio, a seguito di un episodio relativo all’uso di alcol da parte di minori. La decisione si inserisce nelle misure di controllo e prevenzione adottate per tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme. I titolari del locale hanno espresso il loro punto di vista, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio ha chiuso fino al 6 gennaio il locale Nice di via Velia a Salerno. La motivazione alla base del provvedimento è la presunta presenza di due persone minorenni nelle vicinanze del locale, che avrebbero dichiarato di aver pagato l'ingresso cinque euro per due vodka a fragola e Red Bull, circostanza ritenuta sufficiente a considerare l' attività un potenziale pericolo per l'ordine pubblico, in vista delle festività e della giornata del 31 dicembre. A rendere nota la notizia, sono stati direttamente i titolari del locale che hanno definito la decisione profondamente sproporzionata.

