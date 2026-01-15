Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione | addio allo storico locale di piazza Garibaldi

Il Caffè Unione di piazza Garibaldi a Lecco chiude i battenti dopo 42 anni di attività. La storica attività, gestita da Luigi e Mirca Nazzari, terminerà il proprio percorso il 31 gennaio, segnando la fine di un’epoca per il cuore della città. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla storia e l’identità di Lecco, con un addio che lascia un vuoto nel tessuto cittadino.

Si chiude un capitolo della storia cittadina di Lecco. Il prossimo 31 gennaio il Caffè Unione di piazza Garibaldi abbasserà definitivamente le serrande dopo 42 anni di gestione da parte di Luigi e Mirca Nazzari. Un'autentica istituzione per i lecchesi, situata nello storico "Cantun di ball". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Addio all'OrcoBacco, dopo soli 4 anni chiude il locale del centro: i motivi e il futuro

Leggi anche: Addio all'Orco Bacco, dopo soli 4 anni chiude il locale del centro: i motivi e il futuro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Parigi: questo amato ristorante giapponese ha chiuso i battenti dopo 27 anni nel 17º arrondissement; Lucera, dopo 40 anni definito il passaggio del suolo in 167 per la chiesa parrocchiale; Clamoroso terremoto in Prema: perché la famiglia Rosin ha lasciato la sua squadra corse dopo 42 anni; Mike Tomlin si dimette dopo 19 anni dagli Steelers: è il coach senza stagioni con segno negativo.

Maria Baiana chiude lo storico negozio di estetica e profumi e va in pensione dopo 42 anni: «Spero che qualcuno lo rilevi» - Stretti saluta una delle sue attività più longeve e storiche dell'intera zona, quella gestita da Maria Baiana, settant'anni ... ilgazzettino.it

Chiude dopo più di cinquant’anni la storica corniceria - Dopo oltre cinquant’anni di attività, la corniceria vetreria di Sergio Cadoni abbassa la serranda. lanuovasardegna.it