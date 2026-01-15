Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione | addio allo storico locale di piazza Garibaldi
Il Caffè Unione di piazza Garibaldi a Lecco chiude i battenti dopo 42 anni di attività. La storica attività, gestita da Luigi e Mirca Nazzari, terminerà il proprio percorso il 31 gennaio, segnando la fine di un’epoca per il cuore della città. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla storia e l’identità di Lecco, con un addio che lascia un vuoto nel tessuto cittadino.
Si chiude un capitolo della storia cittadina di Lecco. Il prossimo 31 gennaio il Caffè Unione di piazza Garibaldi abbasserà definitivamente le serrande dopo 42 anni di gestione da parte di Luigi e Mirca Nazzari. Un'autentica istituzione per i lecchesi, situata nello storico "Cantun di ball". 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Addio all'OrcoBacco, dopo soli 4 anni chiude il locale del centro: i motivi e il futuro
Leggi anche: Addio all'Orco Bacco, dopo soli 4 anni chiude il locale del centro: i motivi e il futuro
Parigi: questo amato ristorante giapponese ha chiuso i battenti dopo 27 anni nel 17º arrondissement; Lucera, dopo 40 anni definito il passaggio del suolo in 167 per la chiesa parrocchiale; Clamoroso terremoto in Prema: perché la famiglia Rosin ha lasciato la sua squadra corse dopo 42 anni; Mike Tomlin si dimette dopo 19 anni dagli Steelers: è il coach senza stagioni con segno negativo.
Maria Baiana chiude lo storico negozio di estetica e profumi e va in pensione dopo 42 anni: «Spero che qualcuno lo rilevi» - Stretti saluta una delle sue attività più longeve e storiche dell'intera zona, quella gestita da Maria Baiana, settant'anni ... ilgazzettino.it
Chiude dopo più di cinquant’anni la storica corniceria - Dopo oltre cinquant’anni di attività, la corniceria vetreria di Sergio Cadoni abbassa la serranda. lanuovasardegna.it
Lucera, dopo 40 anni definito il passaggio del suolo in 167 per la chiesa parrocchiale - Maria delle Grazie» passa definitivamente nelle proprietà dell’Ente Diocesi «Lucera- lagazzettadelmezzogiorno.it
Dopo 5 anni, il procuratore di Avellino Domenico Airoma saluta la città e l'intera Irpinia per andare a guidare, da lunedì prossimo, la Procura di Napoli Nord. Stamane l'appuntamento al Polo Giovani della diocesi di Avellino con i vertici provinciali istituzionali e facebook
“Dopo 15 anni Tarvisio torna a ospitare una prova della Coppa del mondo di sci femminile, un evento sportivo di assoluto livello che proietta il #Fvg sul palcoscenico internazionale”. Così oggi a Tarvisio l’assessore @SergioBini68 tinyurl.com/yc4fhxf3 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.