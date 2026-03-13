Trieste | donna tenta di rapire bimba fermata in un bar

A Trieste, nel quartiere di Roiano, una donna brasiliana di circa quarant’anni è stata fermata ieri sera dopo aver tentato di rapire una bambina di due anni in un bar. L’intervento delle persone presenti ha impedito che si compisse il gesto, e la donna è stata consegnata alle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in un contesto che ha attirato l’attenzione dei residenti.

Nel quartiere di Roiano, a Trieste, si è verificato ieri sera un episodio che ha coinvolto una donna brasiliana di circa quarant’anni e una bimba di due anni. La madre della piccola ha reagito prontamente per proteggere il proprio figlio quando la donna, apparentemente affetta da disagio psichico, ha tentato di sottrarle l’infante. Passanti hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno rintracciato la sospetta poco dopo mentre era seduta ai tavolini di un bar nella stessa zona. L’intervento delle autorità ha portato al fermo della donna, che dovrà rispondere in tribunale del reato di tentativo di sequestro di persona. L’episodio ha messo in luce la necessità di vigilanza comunitaria e la rapidità con cui la cittadinanza locale ha agito per evitare conseguenze più gravi per la sicurezza dei minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: donna tenta di rapire bimba, fermata in un bar Articoli correlati Roma: "Finta" babysitter tenta di rapire una bimba a scuolaAGI - E' allerta nel quartiere romano Monteverde dove, mercoledì scorso, una 'finta' babysitter ha tentato di rapire una bambina di 3 anni da una... Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestatoUn romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato ieri, sabato 14 febbraio 2026, dalla polizia di Stato di Bergamo per il... Una raccolta di contenuti su Trieste donna tenta di rapire bimba... Temi più discussi: Corteo nel giorno della Festa della donna: ecco il percorso; Referendum, Debora Serracchiani denuncia il video creato con l'intelligenza artificiale: Io, ritratta mentre invito a votare Sì. Tutto...; Tenta di rapire una bambina di due anni a Roiano, denunciata a piede libero; 8 marzo: Paglino (Cpo Trieste), lavoro, cultura e giovani al centro delle pari opportunità VIDEO-INTERVISTA. Trieste, tenta di portare via una bimba di due anni dalle braccia della madre: denunciataMomenti di tensione ieri sera, giovedì 12 marzo, in un quartiere di Trieste, dove una donna avrebbe tentato di sottrarre una bambina di due anni dalle braccia ... thesocialpost.it A Trieste tentato rapimento di una bambina di 2 anni, donna cerca di sottrarla alla madre: il padre la picchiaA Trieste, nel rione di Roiano, una donna di circa 40 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni all’uscita di scuola. La donna, con problemi psichiatrici, ha strattonato la piccola davanti ... virgilio.it EDILIZIA Al via il restyling del palazzo storico di via Trieste: la facciata salvata da Italia Nostra e Soprintendenza [FOTO] I dettagli del progetto: https://cityne.ws/Bb4A9 - facebook.com facebook 13/3/26.ANCHE IL COMITATO DEI RESIDENTI E DEI PROPRIETARI DI VIA LUNGOMARE ADRIATICO E VIA TRIESTE A SOTTOMARINA PROTESTANO PER LA "MOVIDA MOLESTA"augurandosi che il recente incontro con il neo assessore Penzo porti frutto x.com