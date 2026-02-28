Sale sul treno senza biglietto poi spintona la capotreno | 37enne denunciato

Una donna di 37 anni è stata denunciata dopo essere salita su un treno regionale senza biglietto e aver spintonato la capotreno che cercava di controllare i documenti. La Polizia di Stato è intervenuta in seguito alla telefonata della capotreno, che aveva segnalato di essere stata spinta dal viaggiatore durante il controllo a bordo del convoglio.

La Polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione telefonica di una capotreno in servizio su un convoglio regionale, la quale ha riferito di essere stata spintonata da un viaggiatore sorpreso a bordo senza biglietto. L'uomo, un cittadino tunisino di 37 anni regolarmente presente sul.