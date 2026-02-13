Aggressione su treno Ancona-Pescara | 1 anno e 2 mesi per l’uomo che minacciò il capotreno per un biglietto non valido

Un uomo di 42 anni originario dell’Abruzzo, coinvolto nell’aggressione a un capotreno sul treno Ancona-Pescara, è stato condannato a un anno e due mesi di carcere dal tribunale di Fermo, dopo aver minacciato e resistito ai controlli per un biglietto non valido.

Treno del Terrore: Un Anno e Due Mesi per l’Aggressione a un Capotreno tra Ancona e Pescara. Un uomo di 42 anni, originario dell’Abruzzo, è stato condannato dal tribunale di Fermo a un anno e due mesi di reclusione per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio, avvenuto lo scorso 13 febbraio a bordo di un treno regionale diretto a Pescara, è scaturito da una lite per la convalida del biglietto di una passeggera, degenerando in un’aggressione verbale e fisica nei confronti del capotreno. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza a bordo dei treni e sulla tutela del personale ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un capotreno di Pescara è stato aggredito da un passeggero senza biglietto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Capotreno aggredito dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero, violenza shock sul treno per Lanciano; La denuncia della Fit Cisl Abruzzo Molise: Nuova aggressione a un capotreno sulla linea Pescara - Lanciano; Capotreno chiede biglietto e viene aggredito; ANCORA UN'AGGRESSIONE AD UN CAPOTRENO: IL 6 FEBBRAIO SCIOPERO PERSONALE TUA.

Capotreno aggredito dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero, violenza shock sul treno per LancianoL'episodio nella mattinata di mercoledì sul convoglio partito da Ancona, nella tratta fra Pescara e la destinazione finale; l'ira della Fit Cisl Abruzzo Molise, che torna a chiedere sicurezza per i la ... chietitoday.it

Aggressione a capotreno sulla tratta Pescara-LancianoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

RINVENUTO il cadavere di un uomo lungo la ferrovia Pescara-Ancona Rip La notizia - facebook.com facebook