Umbria un tavolo permanente di confronto fra Regione e società partecipate

La Regione Umbria ha avviato un dialogo continuo con le sue società partecipate per promuovere lo sviluppo locale. Lo scopo è creare un ambiente più efficace per sostenere imprese e servizi pubblici. A questo tavolo, sono invitati rappresentanti di enti e agenzie regionali, pronti a confrontarsi su progetti e investimenti. La scelta mira a rafforzare la collaborazione e a migliorare la gestione delle risorse pubbliche. La prima riunione si terrà la prossima settimana.

Un tavolo di confronto permanente fra Regione Umbria e società, enti e agenzie regionali partecipate per il rilancio del territorio e la valorizzazione di un sistema economico virtuoso. La volontà dell'Umbria è appunto quella di costituire un tavolo permanente di confronto per coordinare e monitorare l'efficienza gestionale al fine di "agire in modo sinergico su obiettivi strategici comuni". Il progetto prevede una valorizzazione dell'identità territoriale attraverso visite mirate e il riconoscimento dei simboli regionali puntando su un forte coinvolgimento collettivo per creare una squadra istituzionale capace di promuovere la crescita dell'Umbria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Dialogo tra culture. Un tavolo permanente per il confronto con gli stranieri Leggi anche: Cambio di passo in Regione, Boni assicura: “Un tavolo permanente tra pendolari e Ferrovie” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Zes Unica Mezzogiorno, protocollo con Unicredit; UniCredit accelera il credito per le imprese della zona ZES; Banca e Zes insieme: UniCredit sostiene l’accesso al credito nel Mezzogiorno. Tumori. Al via in Umbria tavolo oncologico permanenteL’Assessorato alla Sanità, gli oncologi medici dell’AIOM e Senior Italia FederAnziani si impegnano a lavorare insieme per favorire potenziare l’assistenza ai malati di cancro. Buoni i tassi di ... quotidianosanita.it Umbria. Oftalmologia: sì dall’assessore Coletto a tavolo con comunità scientifica e pazientiPotenziamento del territorio, telemedicina e digitalizzazione, lavoro di équipe: queste alcune delle soluzioni proposte nell’incontro promosso da Senior Italia FederAnziani con il coinvolgimento di ... quotidianosanita.it Online il servizio per il Tg Umbria sull'apertura a @CittaCastello del tavolo di co-programmazione sulla disabilità della Zona Sociale 1. L'obiettivo è di costruire un nuovo modello di welfare territoriale condiviso. Ecco le immagini youtu.be/4OrXOTWFd9ssi x.com Aperto a Città di Castello il tavolo di co-programmazione sulla disabilità della Zona Sociale 1. Comuni, Usl Umbria 1 e Terzo Settore insieme per costruire un nuovo modello di welfare territoriale. - facebook.com facebook