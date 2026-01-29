Da sabato alle 9 e fino alle 17 di domenica, i treni tra Bologna e Prato non circoleranno. La sospensione riguarda l’intera linea per circa 32 ore, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori che devono spostarsi tra le due città. Le ferrovie hanno annunciato che i treni non transitano più in questo tratto nelle 48 ore specificate.

Prato, 29 gennaio 2026 – Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna-Prato dalle 9 di sabato 31 gennaio alle 17 di domenica 1 febbraio. I lavori - si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato - rientrano nel piano di adeguamento della linea agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci (autostrada viaggiante) per consentire il futuro passaggio dei convogli merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube. “Ci arrendiamo”: l’album dei negozianti costretti a chiudere (nei centri storici che si svuotano) Autobus sostitutivi. Sabato 31 gennaio e domenica sono previsti in particolare autobus sostitutivi per i treni del Regionale e variazioni al servizio Intercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, stop alla circolazione tra Bologna e Prato: ecco quando e per quanti giorni

Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, i treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia saranno sospesi per 10 giorni.

