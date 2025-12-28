Capodanno sull' Etna | trekking fino al rifugio Gemellaro

Il Capodanno sull'Etna offre l'opportunità di trascorrere la prima giornata dell'anno immersi nella natura, con un trekking fino al rifugio Gemellaro. Questa escursione, adatta a famiglie e a camminatori meno esperti, permette di godere dei paesaggi unici del vulcano e di iniziare il nuovo anno con un’esperienza tranquilla e rigenerante. Una proposta semplice e autentica per vivere un inizio di anno diverso e in armonia con la natura.

Cosa fare a Capodanno? Inizia il nuovo anno con un’esperienza rigenerante nella natura. Ti aspetta una passeggiata sull’Etna a quota media, perfetta anche per famiglie e camminatori poco esperti, per dare il benvenuto al 2026 tra i panorami unici del nostro vulcano. Un percorso panoramico tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Capodanno sull'Etna: trekking fino al rifugio Gemellaro Leggi anche: Santo Stefano sull'Etna: trekking fino al rifugio Gemellaro Leggi anche: Trekking autunnale sull'Etna: da Piano Vetore a rifugio Gualberto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Natale nelle Valli del Parco dell’Aveto: escursioni, presepi e Capodanno tra i borghi. #Meteo: #Capodanno, dilaga il gelo sull'Italia nella notte di #San #Silvestro x.com Ancora forti piogge sull’isola, Capodanno freddo ma con il sole - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.