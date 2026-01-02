etna colata nella valle del bove

Nella Valle del Bove, sulla parete nord-occidentale dell’Etna, si osserva un’attività effusiva con l’emissione di una colata di lava. Questa zona, caratterizzata dal suo paesaggio desertico, rappresenta un'area di particolare interesse geologico, dove le eruzioni contribuiscono a modellare il territorio nel tempo. La presenza di queste colate offre uno sguardo diretto sui processi volcano-geologici dell’Etna.

Un'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete nord-occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania a partire dalle 17.30 del 1° gennaio 2026. La bocca effusiva attiva nella Valle del Bove dell'Etna si trova in prossimità di monte Simone, a una quota circa di 2.100 euro sul livello del mare. Il fronte lavico più avanzato si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, a quota 1.580 metri sul livello del mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

