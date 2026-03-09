Tornano le Giornate Fai di Primavera | 780 siti aperti in 400 città

Le Giornate Fai di Primavera tornano con 780 siti aperti in 400 città italiane. Tra i luoghi visitabili ci sono il palazzo del ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, il Palazzo delle Finanze a Milano, il Complesso di San Giovanni in Monte a Bologna e Porta Nuova a Palermo. L’evento coinvolge diverse regioni e permette al pubblico di accedere a edifici storici e monumenti normalmente chiusi al pubblico.

