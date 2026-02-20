Olimpiadi di Matematica al PalaPaganelli Sul podio le ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone

Le Olimpiadi di Matematica si sono svolte al PalaPaganelli, dove le ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone hanno conquistato il primo posto. La competizione, dedicata agli studenti delle scuole medie e chiamata ‘Coppa Ruffini under 15’, ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti dalla zona. Gli studenti hanno affrontato problemi complessi, dimostrando abilità e ingegno. La vittoria delle ‘Leopardi’ conferma il talento dei giovani di Castelnuovo Rangone, che si sono distinti tra molti concorrenti. La gara si è conclusa con entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Un successo annunciato, per la selezione locale delle ' Coppa Ruffini under 15 ', ovvero le cosiddette ' olimpiadi di matematica ' riservate agli alunni delle scuole secondare di primo grado, ospitata come di consueto dal Palapaganelli di Sassuolo. Quasi 200 i ragazzi partecipanti, suddivisi in 28 squadre (14 hanno concorso per la categoria 'Cadet', altrettante per la 'Benjamin') da sette studenti ciascuna. Promossa dall' istituto Volta e dal liceo Formiggini con il dipartimento di matematica di Unimore, con la collaborazione di Kangourou Italia e dell' Avis di Sassuolo, la gara ha visto vincere le 'Leopardi' di Castelnuovo Rangone, che si sono aggiudicate entrambe le categoria.