Giovani menti in gara | al Liceo Volta iniziano le Olimpiadi di Matematica per le classi prime

Da foggiatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Liceo scientifico ‘A. Volta’ di Foggia, ha preso il via l’edizione delle Olimpiadi di Matematica dedicata alle classi prime. L’aula magna si è popolata di studenti pronti a dimostrare le proprie competenze e a confrontarsi in un ambiente stimolante. Un momento importante per i giovani che si avvicinano alla disciplina e per valorizzare l’impegno scolastico nel campo delle scienze.

Iniziativa promossa dall’Unione Matematica Italiana e dal Distretto provinciale di Foggia per le Olimpiadi di Matematica Oggi l’aula magna del Liceo scientifico ‘A. Volta’ di Foggia si è riempita di voci, sguardi curiosi e tanta speranza. La gara delle classi prime delle Olimpiadi di Matematica, promosse dal Distretto di Foggia dell'Unione Matematica Italiana, non è stata solo una competizione, ma un vero e proprio incontro di giovani menti provenienti da diversi istituti della Capitanata, unite dalla voglia di mettersi in gioco. Alla gara provinciale hanno aderito otto scuole, per un totale di 72 studenti partecipanti: un numero significativo che rappresenta una preziosa chance di accesso in più per i più piccoli, spesso alla loro prima esperienza competitiva.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su liceo volta

Iscrizioni a scuola, al via quelle per le prime classi: tutto quello che c’è da sapere

Sono aperte le iscrizioni per le prime classi delle scuole elementari, medie e superiori statali, oltre alle materne comunali e statali per l’anno scolastico 2026-2027.

I Carabinieri della Compagnia di Taranto incontrano le classi quarte del Liceo Scientifico “G. Battaglini”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su liceo volta

Argomenti discussi: Brazzale promuove i giovani chef - EFA News; Laureato ma poco pagato: ci sono anche gli stipendi bassi dietro alla fuga dei cervelli; Padova. Benedetta, 8 anni, inventa degli auricolari per ascoltare musica con la mamma sorda dalla nascita; MANDURIA - Gli studenti della scuola 'Prudenzano-Don Bosco' Flavio Malagnino, Gabriele Pisano e Gianmaria Zappimbulso ai Campionati Italiani di Astronomia.

Chi è La Messa, in gara a Sanremo Giovani 2025/ Con la canzone ‘Maria’ racconta un contrasto importanteLa Messa, chi è il duo formato da Serena Mastrulli con Marco Zamuner? Un'idea che mescola musica house ed elettronica: ora a Sanremo Giovani In gara a Sanremo Giovani c’è anche La Messa, cantautrice ... ilsussidiario.net

Sanremo Giovani, chi sono i 24 concorrenti in garaUn gruppo eterogeneo, quello composto dai 34 cantati appena ascoltati, in cui convivono dialetti, stili e influenze geografiche diverse, con rappresentanti da ogni parte d’Italia e persino due artisti ... dilei.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.