Giovani menti in gara | al Liceo Volta iniziano le Olimpiadi di Matematica per le classi prime

Al Liceo scientifico ‘A. Volta’ di Foggia, ha preso il via l’edizione delle Olimpiadi di Matematica dedicata alle classi prime. L’aula magna si è popolata di studenti pronti a dimostrare le proprie competenze e a confrontarsi in un ambiente stimolante. Un momento importante per i giovani che si avvicinano alla disciplina e per valorizzare l’impegno scolastico nel campo delle scienze.

Iniziativa promossa dall’Unione Matematica Italiana e dal Distretto provinciale di Foggia per le Olimpiadi di Matematica Oggi l’aula magna del Liceo scientifico ‘A. Volta’ di Foggia si è riempita di voci, sguardi curiosi e tanta speranza. La gara delle classi prime delle Olimpiadi di Matematica, promosse dal Distretto di Foggia dell'Unione Matematica Italiana, non è stata solo una competizione, ma un vero e proprio incontro di giovani menti provenienti da diversi istituti della Capitanata, unite dalla voglia di mettersi in gioco. Alla gara provinciale hanno aderito otto scuole, per un totale di 72 studenti partecipanti: un numero significativo che rappresenta una preziosa chance di accesso in più per i più piccoli, spesso alla loro prima esperienza competitiva.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

