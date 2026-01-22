Umbria incidente sull' A1 | furgone investe camion fermo un ferito grave

Nella notte sull’Autostrada del Sole, un incidente ha coinvolto un furgone e un camion fermo, causando un grave ferito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, e le autorità sono intervenute sul posto. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni sul traffico e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Un incidente ha coinvolto due veicoli sull’Autostrada del Sole. L’episodio è avvenuto nella notte, dopo le 00.15, al chilometro 427. La direzione interessata è quella nord. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Orvieto. Un furgone ha impattato con lo spigolo di un camion. Il camion era fermo. L’urto potrebbe essere una conseguenza della coda di un incidente precedente. Nel furgone vi erano due persone. Il passeggero è rimasto ferito. I soccorritori lo hanno estratto dal veicolo. Un elicottero lo ha trasportato in un ospedale. L’autista ha ricevuto cure mediche sul posto. La Polizia stradale ha effettuato i rilievi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Incidente sull’Autosole, furgone si schianta contro camion fermo sulla carreggiata. Un ferito graveNella mattinata del 22 gennaio 2026, sull’Autostrada del Sole A1, un furgone si è scontrato con un camion fermo sulla carreggiata nord, poco dopo l’area di servizio di Fabro Est.

Incidente tra camion sull'A1: un ferito grave e traffico bloccatoNella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, si è verificato un incidente tra camion sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio Fabro Est in direzione Nord.

