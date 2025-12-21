Una persona è finito in ospedale dopo che un trattore, ieri pomeriggio, gli ha schiacciato una gamba. È successo ad Aiello del Friuli, in località Novacco, e a farne le spese è un uomo del 1963.I fattiL'ipotesi più probabile per una dinamica non sarebbe nuova e in passato ha già mietuto vittime –. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Cade dal trattore mentre lavora: schiacciato a una gamba

