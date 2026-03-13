Dure le parole del giornalista Marco Travaglio contro Giorgia Meloni: stavolta si parla di un commento sul referendum e su alcune sue recenti dichiarazioni. Travaglio critica la posizione della premier, sottolineando come abbia approvato il dl Caivano e ora si sia schierata a favore di una famiglia nel bosco. La discussione si concentra sui temi politici e sulle scelte dell'esecutivo.

I talk show italiani mettono un attimo da parte la questione della guerra in Iran per dedicarsi alla politica interna. Al centro del dibattito il referendum sulla riforma della Giustizia e il caso giudiziario della famiglia nel bosco. Temi su cui il giornalista Marco Travaglio si trova in forte disaccordo con la premier Giorgia Meloni, e non manca di farlo notare. Il dibattito sul referendum Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, Giorgia Meloni è stata ospite del convegno organizzato da Fratelli d’Italia per sostenere il sì al referendum sulla Giustizia. Per il no convinto è, invece, Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha nuovamente ribadito la propria posizione ospite di Otto e mezzo su La7. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Travaglio attacca Meloni sul referendum, "cabaret, prima fa il dl Caivano e ora difende famiglia nel bosco"

