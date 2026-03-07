Il voltafaccia di Ilaria Salis sulla famiglia nel bosco | prima invocava la politica ora attacca Meloni

Ilaria Salis ha cambiato posizione sulla vicenda della famiglia nel bosco, passando da una richiesta di intervento politico a un attacco diretto a Meloni. In precedenza aveva sollecitato l’attenzione delle istituzioni per risolvere problemi di disagio abitativo, ma ora si è espressa diversamente. La sua posizione si è evoluta, suscitando diverse reazioni.

Un voltafaccia netto sulla stessa vicenda. Prima la richiesta esplicita che la politica intervenga per risolvere casi di disagio abitativo come quello sulla famiglia nel bosco. Poi l’attacco alla premier per aver parlato proprio di questa storia. A distanza di pochi mesi, rileggendo i post pubblicati da Ilaria Salis, il cambio di linea appare evidente. Parole che fanno discutere. Anche perché solo pochi mesi fa, la stessa Salis commentava la vicenda in termini decisamente diversi. Il 30 novembre, quando era stata trovata una soluzione abitativa per la famiglia che viveva isolata nel bosco, l’eurodeputata aveva espresso soddisfazione per l’esito della vicenda e indicato proprio nella politica lo strumento per affrontare il problema del disagio abitativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il voltafaccia di Ilaria Salis sulla “famiglia nel bosco”: prima invocava la politica, ora attacca Meloni Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole". Famiglia nel bosco: Tribunale, trasferire i figli senza la madre. Meloni attacca le toghe: “Decisioni ideologiche”L’AQUILA – Si spacca il fronte istituzionale e giudiziario sul caso della ‘Famiglia nel bosco’ Trevallion-Birmingham. Tutto quello che riguarda Ilaria Salis. Ilaria Salis sulla nuova Flotilla: la sfida annunciata verso CubaUna missione controversa e che farà discutere: Ilaria Salis ha comunicato la decisione di salire sulla nuova Flotilla verso Cuba. newsmondo.it L'annuncio di Ilaria Salis: Mi unirò a una Flottilla internazionale per portare aiuti a CubaLa deputata di Avs ha affermato che partirà con l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano per portare aiuti umanitari nell'isola fiaccata dalla crisi provocata dall'embargo americano ... today.it