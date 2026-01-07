Nevica dal Gargano ai Monti Dauni | spalaneve e spargisale in azione le raccomandazioni dei sindaci

Tutta la Capitanata è sotto doppia allerta meteo a causa di nevicate dal Gargano ai Monti Dauni. Spalaneve e spargisale sono in azione per garantire la sicurezza, con le raccomandazioni dei sindaci rivolte ai cittadini. La Protezione civile regionale ha segnalato rischio idrogeologico e neve in diverse zone, escludendo solo il Basso Fortore. Informarsi e rispettare le indicazioni è fondamentale per affrontare al meglio questa ondata di maltempo.

Tutta la Capitanata è interessata da una doppia allerta meteo. Il primo bollettino diramato oggi dalla Protezione civile regionale della Puglia segnala rischio idrogeologico e neve nel Foggiano, in quattro zone di allerta, escludendo solo il Basso Fortore: Gargano e Tremiti; Tavoliere e Bassi.

Rapida ondata di freddo al Sud: in Puglia arriva la neve sui Monti Dauni e sulla Murgia. Faeto imbiancata - Il brusco abbassamento termico favorirà nevicate anche a quote basse, in particolare sulle aree interne e montuose. lagazzettadelmezzogiorno.it

NEVE GARGANO Pioggia e freddo per la Befana in Puglia, poi arriva il gelo: possibile neve su Gargano e Monti Dauni - Il 6 gennaio tempo instabile con piogge sparse, poi tra il 7 e l’8 gennaio brusco calo termico e rischio nevicate fino a quote collinari sul Foggiano. statoquotidiano.it

' ' ' . Previste nevicate sino a quote piuttosto basse tra Gargano, Capitanata, M - facebook.com facebook

Iniziate le prime nevicate anche sul Gargano, dagli 800 MT. Nelle prossime ore, in particolare dalla tarda serata, la quota neve scenderà fino ai 300 MT. x.com

