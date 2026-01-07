Nevica dal Gargano ai Monti Dauni | spalaneve e spargisale in azione le raccomandazioni dei sindaci

Da foggiatoday.it 7 gen 2026

Tutta la Capitanata è sotto doppia allerta meteo a causa di nevicate dal Gargano ai Monti Dauni. Spalaneve e spargisale sono in azione per garantire la sicurezza, con le raccomandazioni dei sindaci rivolte ai cittadini. La Protezione civile regionale ha segnalato rischio idrogeologico e neve in diverse zone, escludendo solo il Basso Fortore. Informarsi e rispettare le indicazioni è fondamentale per affrontare al meglio questa ondata di maltempo.

Tutta la Capitanata è interessata da una doppia allerta meteo. Il primo bollettino diramato oggi dalla Protezione civile regionale della Puglia segnala rischio idrogeologico e neve nel Foggiano, in quattro zone di allerta, escludendo solo il Basso Fortore: Gargano e Tremiti; Tavoliere e Bassi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

