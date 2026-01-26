Trasporti pubblici la proposta del Pd dal Consiglio regionale | Autobus gratis per gli studenti di ogni grado

Il Partito Democratico in Toscana ha presentato una mozione al Consiglio regionale per chiedere al Governo di rendere permanente la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti di ogni ordine e grado. La proposta mira a garantire un accesso più equo ai servizi di trasporto, utilizzando risorse nazionali e rafforzando il finanziamento del Fondo dedicato. La misura, se approvata, potrebbe contribuire a facilitare la mobilità degli studenti e sostenere la scuola.

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Toscana ha presentato una mozione che chiede al Governo di intervenire per rendere strutturale la gratuità del trasporto pubblico locale per studentesse e studenti, a partire dalle risorse nazionali e dal rafforzamento del Fondo trasporti. Il consigliere dem Matteo Trapani commenta: “Si tratta di una proposta che nasce da una riflessione condivisa all’interno del gruppo consiliare e che affonda le sue radici nel programma di governo del presidente Eugenio Giani e del Partito Democratico regionale: uno dei punti fondanti dell’idea di Toscana del centrosinistra, costruita sull’uguaglianza delle opportunità, sul diritto allo studio e sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali”.🔗 Leggi su Pisatoday.it

