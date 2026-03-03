Un nuovo collegamento ferroviario tra Cina e Europa attraversa Russia e Caspio, offrendo un’opzione alternativa al trasporto marittimo. Le rotte via mare su Genova e Koper continuano a essere utilizzate, ma questa linea ferroviaria rappresenta una possibilità di spostamento più rapido tra i due continenti. La scelta tra i diversi mezzi di trasporto dipende da vari fattori logistici e geografici.

Collegamento ferroviario Cina-Europa via Russia o Caspio contro rotte marittime su Genova e Koper. Ecco rischi e opportunità per la logistica bergamasca I collegamenti ferroviari Europa-Cina passano per due corridoi: il primo è il China-Europe Railway Express, o Northern Route. Il percorso parte dalle città della Cina, collegate tra loro dal sistema ferroviario nazionale, e ha come hub centrale Xi'an. Da lì, le merci transitano in Kazakistan, Russia e Bielorussia, per poi arrivare in Polonia. Infine, dalla Polonia, i prodotti arrivano nell'Europa centro-occidentale. L'infrastruttura ferroviaria di questa linea è matura e ha delle buone capacità operative, perciò garantisce treni più stabili e frequenti e tempi di trasporto più rapidi e prevedibili.

© Ecodibergamo.it - La Belt and Road Initiative. Il treno è l’alternativa al trasporto marittimo?

Cina, nel 2025 rafforzata cooperazione commerciale con partner Belt and RoadNel 2025, il consiglio ha approvato 707 progetti espositivi all’estero in 43 Paesi partner della Belt and Road, per una superficie espositiva di 360.

