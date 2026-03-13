Trasmisero l’Aids alla figlia senza mai curarla Bassetti | Una cosa inconcepibile ed evitabile

Due genitori hanno trasmesso l’Hiv alla figlia senza mai avviarla a cure mediche. La vicenda è stata commentata come una dimostrazione di ignoranza e mancanza di attenzione alla salute dei minori. La discussione si concentra sul comportamento dei genitori e sulla gravità di un gesto che avrebbe potuto essere evitato. La notizia si aggiunge a un quadro di situazioni simili che sollevano preoccupazioni sulla tutela dei bambini.

“ Siamo nuovamente di fronte a una vicenda intrisa di ignoranza e anti-scienza che riguarda la capacità dei genitori di prendersi cura della salute di un figlio minore “. Così Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, interviene su X sulla storia di una bambina sieropositiva di Bologna e mai curata dai genitori contrari ai vaccini. “I genitori avrebbero nascosto la sieropositività per Hiv della madre durante la gravidanza e, dopo la nascita della figlia nel 2017, non avrebbero fatto nulla per verificare se la malattia fosse stata trasmessa alla bambina. Per anni, inoltre, non l’avrebbero mai sottoposta a controlli medici, né vaccinata o seguita da un pediatra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trasmisero l’Aids alla figlia senza mai curarla, Bassetti: “Una cosa inconcepibile ed evitabile” Articoli correlati Leggi anche: Trasmisero l’Hiv alla figlia e non la fecero visitare da un pediatra fino a 6 anni: genitori a processo per maltrattamenti aggravati Madre e figlia morte intossicate, parla Bassetti: “Cosa non torna”Tra le piste investigative seguite dagli inquirenti sul tragico decesso di madre e figlia a Campobasso emerge anche l’ipotesi di una intossicazione...