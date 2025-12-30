Madre e figlia morte intossicate parla Bassetti | Cosa non torna

L’indagine sul decesso di madre e figlia a Campobasso si concentra sull’ipotesi di un’intossicazione da topicida presente nella farina utilizzata in casa. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le cause di questa tragedia, mentre il medico legale Bassetti commenta le piste investigative in corso. Restano da verificare i dettagli e le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.

Tra le piste investigative seguite dagli inquirenti sul tragico decesso di madre e figlia a Campobasso emerge anche l’ipotesi di una intossicazione da topicida contenuto nella farina utilizzata in casa. Una contaminazione chimica che, se confermata, potrebbe spiegare la rapidità e la gravità del quadro clinico che ha portato alla morte delle due donne. La sostanza sospettata sarebbe in grado di provocare una epatite fulminante, una forma di danno epatico acuto e devastante, capace di condurre al decesso in poche ore. È proprio la violenza con cui si sono manifestati i sintomi a indirizzare gli accertamenti verso una causa tossica piuttosto che esclusivamente infettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

