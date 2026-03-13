Tragico incidente sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo | tre morti e diversi feriti

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo. Tre persone sono decedute e altre sono rimaste ferite, alcune in maniera seria. L’incidente è avvenuto all’alba e ha coinvolto più veicoli, causando rallentamenti e chiusure temporanee nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Lo schianto avvenuto all'alba. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, lungo l' Autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il violento impatto, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha coinvolto un furgone che trasportava una squadra di operai e un secondo veicolo. Il bilancio è pesantissimo: tre persone hanno perso la vita mentre diversi occupanti sono rimasti feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi. Dinamica ancora da chiarire. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, ma la collisione è stata estremamente violenta.

