Grave scontro sull'A1 tra Ceprano e Pontecorvo | tre morti e diversi feriti

Un incidente grave si è verificato ieri sera sull'autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo, coinvolgendo due veicoli. L'incidente ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre diverse. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Il tratto dell'A1 tra Ceprano e Pontecorvo ieri sera è stato interessato da un grave scontro tra due veicoli. Tre i morti, diversi i feriti.