Nella mattinata di oggi, sull’autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto lungo la corsia sud e ha coinvolto più veicoli, creando notevoli disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un gravissimo incidente stradale sull’autostrada A1 ha provocato un bilancio drammatico nella mattinata lungo la corsia sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Secondo le prime informazioni disponibili, nello schianto sarebbero tre le persone morte, mentre altre risultano ferite, alcune delle quali in condizioni gravi. Leggi anche: Dramma sull’A1: Incidente Spaventoso Blocca il Traffico L’incidente ha coinvolto un furgone con a bordo alcuni operai e un altro mezzo. L’impatto, avvenuto nelle prime ore della giornata, è stato particolarmente violento e ha richiesto un imponente intervento dei soccorritori. Sul luogo della tragedia sono arrivati vigili del fuoco, polizia stradale e personale sanitario del 118, con diversi mezzi di emergenza e un elicottero sanitario impiegato per il trasporto dei feriti più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gravissimo incidente in A1 tra Ceprano e Pontecorvo, tre morti lungo la corsia sud

Articoli correlati

Grave scontro sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti e diversi feritiIl tratto dell'A1 tra Ceprano e Pontecorvo ieri sera è stato interessato da un grave scontro tra due veicoli.

A1 Milano-Napoli, chiusure notturne tra Cassino, Pontecorvo e Ceprano: stop anche tra Anagni e FerentinoLavori di manutenzione e pavimentazione sull’autostrada: ecco il calendario delle uscite chiuse e le deviazioni previste sulla viabilità ordinaria...

Tutti gli aggiornamenti su Gravissimo incidente

Temi più discussi: Incidente sull'autostrada a Orte: auto cappottata, un ferito e chilometri di coda | FOTO; Gravissimo incidente in A1, morti e feriti lungo la corsia sud; La vittima si è accorta del tir solo all’ultimo: l'impatto mortale avvenne a 80 chilometri all'ora; Non vedono un cantiere, due camion e un'auto si scontrano sulla A1: code fino a 15 km tra Firenze Sud e Incisa.

Gravissimo incidente in A1 tra Ceprano e Pontecorvo, tre morti lungo la corsia sudUn gravissimo incidente stradale sull’autostrada A1 ha provocato un bilancio drammatico nella mattinata lungo la corsia sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Secondo le prime ... thesocialpost.it

Gravissimo incidente stradale sull'A1: tre morti tra Ceprano e PontecorvoTre persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sono ... msn.com

ROMA – Un gravissimo incidente stradale ha scosso la periferia nord di Roma nella notte tra il 7 e l'8 marzo. Intorno alla mezzanotte, un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita in viale Giardino di Ottavia. #giovane #incidente #mortale #moto #Roma - facebook.com facebook