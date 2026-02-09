Muore il proprietario sparisce la rarissima Alfa Romeo da 30 milioni di euro L’appello degli eredi | Chi la vede ci avvisi

È scomparsa nel nulla una delle auto da collezione più costose al mondo. La rarissima Alfa Romeo, valutata 30 milioni di euro, era custodita da decenni in un garage specializzato. Ora, il proprietario è deceduto e dell’auto non si hanno più tracce. Gli eredi lanciano un appello: chi la vede, si faccia vivo.

Non c'è più traccia dell' auto da collezione da 30 milioni di euro custodita per decenni in un garage specializzato in vetture d'epoca. «Preghiamo chiunque avesse informazioni sul veicolo, oppure lo avvistasse, a segnalarlo ai legali, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l'avvocato Francesco Sacchetti di Milano», chiede ora la famiglia del proprietario. L'indagine dei pm di Milano. L'auto in questione è un'Alfa Romeo 33 stradale, un'auto di cui esistono appena 18 esemplari nel mondo e il cui valore stimato è circa 30 milioni di euro. Sulla scomparsa della vettura, appartenuta a un noto appassionato di auto da corsa, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta.

