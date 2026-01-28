Bimbo di 4 anni morto con la minimoto a Palermo | chiuse indagini papà indagato per omicidio colposo

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla morte di Thomas, il bambino di 4 anni rimasto ucciso dopo uno schianto con una minimoto non omologata. Il papà del piccolo è ora indagato per omicidio colposo.

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla morte del piccolo Thomas, deceduto dopo lo schianto contro un muretto con una minimoto non omologata. Il padre è indagato per omicidio colposo: secondo gli inquirenti, pur non essendoci intenzionalità, il veicolo era troppo potente per un bimbo così piccolo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Thomas Viviano morto a 4 anni con la minimoto contro un muretto, il papà indagato per omicidio colposo

L’inchiesta sulla morte di Thomas Viviano, il bambino di quattro anni morto a Palermo lo scorso aprile, prende una piega decisiva.

